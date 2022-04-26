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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

امنحوا الثقة للحكام المصريين.. البلتاجي يحذر الأندية المطالبة بتحكيم أجنبي

رضا البلتاجي الحكم
رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق

يرى رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أن الحكام الإنجليز ليسوا الأفضل في العالم ولكن الحكام في إيطاليا.


قال البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأندية اللي طالبة حكام أجانب هتضر، وامنحوا الثقة للحكام المصريين لو أنا مسؤول كنت سأمنح الثقة للحكام المصريين".


وختم حديثه قائلا: "محمد عادل نجح في إدارة مباراة القمة الأخيرة، وقراراته كانت رائعة، والحكام الإنجليز مش هما الأفضل في العالم بل الحكام في إيطاليا الأفضل، وفي مباراة ليفربول وإيفرتون، الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لصالح إيفرتون من الممكن أن يتسبب ذلك في هبوط إيفرتون".

في سياق آخر ، قال الإعلامي محمد شبانة، إن قضية استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الأهلي في الدوري، ما زالت مثار جدل كبير؛ بعدما اختار الأهلي حكاما من الدوريات الخمس الكبرى، وفشلت لجنة الحكام في الاتفاق مع أحدهم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، اتحاد الكرة أرسل إخطارا للأهلي أن الدول الأوروبية الخمس الكبرى في كرة القدم حددت حد أدنى لأجور طاقم الحكام لا تقل عن 40 ألف دولار للطاقم الواحد.

وأتم شبانة، اتحاد الكرة اشترط على كل الأندية التي تطلب حكام أجانب لمبارياتها إرسال شيك بالمبلغ قبل المباراة بأسبوعين على أقل تقدير، على أن يتضمن المبلغ تكاليف سفر وإقامة الحكام.

الأهلى رضا البلتاجي اتحاد الكرة ليفربول

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