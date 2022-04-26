بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

توفي 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل على الطريق الدولى الساحلي قرب كوبري زكريا مركز مطوبس كفرالشيخ.
وأكدت صفحة الأكاديمية العربية على “فيسبوك”، أنهم كانوا فى طريقهم من محل إقامتهم بالدقهلية إلى الأكاديمية بالإسكندرية، واصطدمت السيارة الخاصة بالطلاب ملاكى دقهلية بسيارة تريلا، ثم اصطدمت بحاجز خرساني.
ونشرت الصفحة، أسماء الضحايا وهم (أحمد السعيد محمد الشلقاني 21 سنة دكرنس الدقهلية، ومحمد جمال حسين محمد 21 سنة سنورس الفيوم، وأحمد عبد الرحمن السيد أحمد 21 سنة أبو كبير الشرقية، وأدهم الشبراوي الغريب محمد عبد الجواد 21 سنة دكرنس الدقهلية، ومحمد محمد مصباح السعيد السيد مركز دكرنس الدقهلية).
وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى رشيد المركزي.