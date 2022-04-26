النواب اللبناني: قانون الكابيتال كونترول لن يؤثر على أموال المودعين

اكد مُقرّر لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني النائب نقولا نحّاس إنّ مشروع قانون الكابيتال كونترول ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأموال المودعين لدي البنوك اللبنانية.

وقال في تصريحات إذاعية له عبر إذاعة صوت لبنان 100.5 : "المشروع هو نسخة تشبه كثيراً ما تم إقراره في اللجان النيابية وفيه تعديلات في موضوع السحوبات والتحاويل".



وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، رأى نحاس أنّ "التشريع قبل الانتخابات هو من الصعوبات الكبرى إذا لم يكن هناك من توافق".

وأردف: "التأخر في إقرار المشاريع التي طلبها صندوق النقد الدولي يؤخر عودة الدولة إلى الأسواق الماليّة".

