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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: التمكين الاقتصادي للمرأة ضروري.. والرئيس السيسي يسعى لذلك

يمن الحماقي
يمن الحماقي

قالت الدكتورة يمن الحماقي،  الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن التمكين الاقتصادي للمرأة في غاية الأهمية، والسبيل إلى ذلك يكمن في العمل على تدريبها بشكل احترافي لتستطيع أن تشغل الوظائف المختلفة في الوقت الحالي والمستقبل.

وأضافت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من خلال عملها في مجال تدريب السيدات لتأهيلهن لسوق العمل، وجدت أن حياتهن تختلف تماما بعد التدريب والتأهيل، حيث تخرج من مرحلة اعتمادها على شخص آخر في الانفاق، إلى مرحلة اعتمادها على ذاتها وقدرتها على التحكم بأموالها، على الرغم من مواجهتها لعدة مشكلات مثل عدم موافقة الزوج على التدريب أو حاجتها للمال التي تمنعها من الوصول إلى مكان تدريبها.

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وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية بسيطة جدا مقارنة بالدول الأخرى، وذلك لأنها تتحمل الكثير من الأعباء التي تعوق مشاركتها، وبالتالي لا تجد فرصة لتطويع قدراتها، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية لدى النساء، خاصة في القرى والصعيد، أو تلقي تعليم ذي كفاءة بسيطة.

وأشارت إلى أن اندماج المرأة مع العالم الخارجي مفيد جدا لها ولكن يحتاج إلى تدريب على أعلى مستوى، حيث لا تستطيع العمل في التصدير إلا إذا كانت تملك مهارات مميزة.

و أكدت أستاذ الاقتصاد، أن كل تجارب الدول الناجحة تثبت أن مشاركة المرأة في التنمية تصنع معجزات اقتصادية، كما أنه وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي، فإن المرأة إذا شاركت في الاقتصاد بنفس نسبة مشاركة الرجل تزداد معدلات النمو بنسبة 32%.

و أشادت "الحماقي" بالإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي للتسهيل على المرأة العاملة، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، مثل التعاون مع  وزارة التضامن لإنشاء دور حضانة آمنة.

التمكين الاقتصادي للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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