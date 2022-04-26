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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هدوء لجان أولى ثانوي في آخر أيام الامتحانات التدريبية ..صور

الامتحانات التدريبية
الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي

تشهد لجان الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي اليوم حالة من الهدوء التام في آخر أيام الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.

حيث يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التدريبي في مادة الأحياء ، بدون أن يعبروا عن أي شكاوى من اي من أسئلة أو منصة الامتحان. 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد هدوء اللجان في آخر أيام الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي.

الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي

ومن المقرر أن تنتهي غدا الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي غدا الاربعاء 27 ابريل 2022 الامتحانات التدريبية في مادة الاحياء لطلاب الشعبة العلمية ، والجغرافيا لطلاب الشعبة الادبية.

وقد تم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي

وقد تضمنت الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، اسئلة مقالية وموضوعية

وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت ، تم عقد الامتحانات التدريبية لهم ، باستخدام الإنترنت المتاح من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي

ضوابط امتحانات اخر العام لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي

  • سوف نستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.
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  • تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الاولى  يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية  يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الاجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الاسئلة المقاليه ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة  اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.
  • تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي
الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوي
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