إلكترونيا لمدة 40 دقيقة.. التعليم تعقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبار TOFAS بنسخته المعربة لطلاب المدارس الدارسين بجميع الصفوف اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، معلومات تشرح كل ما تريد معرفته عن اختبار TOFAS:

اختبار TOFAS هو اختبار لتقييم الطلاب ومقارنة قدراتهم الأساسية في بلدان متعددة

يعقد اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

اختبار TOFAS يركز اختبار TOFAS على الرياضيات

اختبار TOFAS يتم عقد اختبار TOFAS عن طريق الكمبيوتر أو المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت

اختبار TOFAS مدة اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي 40 دقيقة

اختبار TOFAS يتم إرسال اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه

اختبار TOFAS التقدم لـ اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يكون تطوعيا وليس اجباريا

اختبار TOFAS نتيجة اختبار TOFAS لا تؤثر على نتيجة الطالب الدراسية النهائية على الإطلاق.

اختبار TOFAS لا تؤثر على أتاحت وزارة التربية والتعليم ، التقديم للنسخة المعربة من اختبار TOFAS عن طريق الرابط التالي : https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89

اختبار TOFAS https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89 يعقد اختبار TOFAS تحت اشراف ومسئولية المديرية التعليمية، و يتم تسجيلها بالفيديو مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مراعاة مواعيد اختبار TOFAS من جانب جميع الطلاب

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه كان قد شارك في العام الماضي أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في اختبار TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : يشرفنا أن تكون مصر هي أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط تشارك في اختبار TOFAS والذي عقد في 15 دولة أخرى، كما أكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم الشكر للسفير الياباني وهيئة جايكا لتعاونهم الدائم في كافة المشروعات التعليمية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى أن اختبار TOFAS يأتى كمؤشر على نجاح تجربة مصر في تطوير المنظومة التعليمية، ويؤكد على قدرة أبنائنا على المنافسة العالمية.

ووجه وزير التربية والتعليم التهنئة لكل الطلاب المصريين الذين سبق وان شاركوا في اختبار TOFAS وتفوقوا فيه على شجاعتهم في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه