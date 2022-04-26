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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إلكترونيا لمدة 40 دقيقة.. التعليم تعقد اختبار TOFAS لطلاب المدارس

اختبار Tofas
اختبار Tofas

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  اختبار TOFAS بنسخته المعربة لطلاب المدارس الدارسين بجميع الصفوف اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، معلومات تشرح كل ما تريد معرفته عن اختبار TOFAS:

  • اختبار TOFAS  هو اختبار لتقييم الطلاب ومقارنة قدراتهم الأساسية في بلدان متعددة
  • يعقد اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي
  • يركز اختبار TOFAS على الرياضيات
  • يتم عقد اختبار TOFASعن طريق الكمبيوتر أو المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت
  • مدة اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي 40 دقيقة
  • يتم إرسال اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه
  • التقدم لـ  اختبار TOFAS للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يكون تطوعيا وليس اجباريا 
  • نتيجة  اختبار TOFAS لا تؤثر على نتيجة الطالب الدراسية النهائية على الإطلاق.
  • أتاحت وزارة التربية والتعليم ، التقديم للنسخة المعربة من اختبار TOFAS عن طريق الرابط التالي :   https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89
  • يعقد اختبار TOFAS تحت اشراف ومسئولية المديرية التعليمية، و يتم تسجيلها بالفيديو مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات.
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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مراعاة مواعيد اختبار TOFAS من جانب جميع الطلاب 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه كان قد شارك في العام الماضي أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في اختبار TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : يشرفنا أن تكون مصر هي أول دولة فى  منطقة الشرق الأوسط تشارك في اختبار TOFAS والذي عقد في 15 دولة أخرى، كما أكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم الشكر  للسفير الياباني وهيئة جايكا لتعاونهم الدائم في كافة المشروعات التعليمية.

وأوضح الدكتور طارق شوقى أن اختبار TOFAS يأتى كمؤشر على نجاح تجربة مصر في تطوير المنظومة التعليمية، ويؤكد على قدرة أبنائنا على المنافسة العالمية.

ووجه وزير التربية والتعليم التهنئة لكل الطلاب المصريين الذين سبق وان شاركوا في  اختبار TOFAS وتفوقوا فيه  على شجاعتهم في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه

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