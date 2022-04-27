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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد امتحان تجريبي بنظام البابل شيت لطلاب حقوق عين شمس.. اليوم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام Bubble Sheet للمرة الأولى لطلبة الفرقة الأولى الشعبة الإنجليزية وسوف يتم عقد امتحان تجريبي في مقرر مادة الاقتصاد بنظام Bubble Sheet لطلاب الفرقة الأولى.

 

وأكد الدكتور محمد صافي حرص الكلية لتدريب وتأهيل الطلاب لخوض هذا النمط من الامتحانات سوف يعقد هذا الامتحان التجريبي يوم الأربعاء الموافق ٢٧ ابريل في تمام الساعة ٩ - ١٠ صباحاً في مدرج الاحتفالات وفقاً للقواعد التالية:

١- حضور الامتحان التجريبي إجباري لجميع طلاب الفرقة الأولى، ولجميع الطلاب المحملين بهذه المادة من الفرق الأعلى.

٢-توزيع الطلاب في أماكنهم داخل لجنة الامتحان سيكون وفقاً لأرقام الجلوس.

٣-يجب أن يتواجد الطلاب بمدرج الاحتفالات قبل موعد الامتحان على الأقل ١٥ دقيقة.

٤- احضار قلم جاف على الأقل.

 

الجدير بالذكر استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس نيابة عن د محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور كيم يونج مو رئيس جامعة التراث الثقافي الكوري والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار ووزير الاثار السابق، الدكتور احمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور  شيرويت الاحمدي مدير ادارة رعاية الوافدين.

وبحث اللقاء سبل التعاون في مجالات الأبحاث  والتعاون الأكاديمي في مجالات التراث والحفاظ عليه.

واعرب الدكتور  عبد الفتاح سعود عن سعادته بالتعاون مع الجانب الكوري مشيرا الي عمق العلاقات المصرية الكورية.

وأوضح ان كلية الألسن بالجامعة تضم برنامج لتعليم العربية لغير الناطقين بها وهو ما يمكن ان يفيد الباحثين الكوريين الراغبين في ابحاث مشتركة مع مصر والعالم العربي ، مضيفا ان الطالبة الاولي بهذا البرنامج هي طالبة كورية.

كما اشار د ايمن صالح إلى ان هناك تعاون مستمر بين ٩ كليات بجامعة عين شمس مع الجامعات الكورية.

حيث استعرض الدكتور ممدوح الدماطي تاريخ كلية الآثار وتطور انشطتها في مجال التراث والحفاظ عليه
كما قام رئيس الجامعة الكورية بعرض انشطة جامعته وتاريخها الي جانب اوجه التعاون المتوقعة يين الجانبين.

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