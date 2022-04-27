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تعليم

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح التناول الصحي السليم لكعك وحلوى العيد

كحك العيد
كحك العيد

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه يحضر كعك العيد من عدة مواد غذائية تمثل بعض العناصر الغذائية الأساسية بالإضافة للفيتامينات والأملاح المعدنية، وفي الغالب تكون هذه المكونات مواد كربوهيدراتية (الدقيق، السكر) ومواد دهنية (السمن، الزبد أو الزيت) مواد رافعة ( الباكينج بودر، الخميرة )، مواد مكسبة للطعم والنكهة ( رائحة الكعك والمحلب) التي تضاف ليس فقط لإعطاء رائحة وطعم محبب ولكنها تعمل على زيادة افراز العصارات الهضمية التي تساعد في هضم النشويات والدهون التي يحتويها الكعك، بالإضافة الى بعض المكونات الأخرى مثل اللبن، المحلب و السمسم والملح.

وأضاف حسونة أن هذه المكونات لها قيمة غذائية وصحية كبيرة خاصة اذا تم تناول الكعك وحلوى العيد الأخرى بنسب معقولة ودون اسراف حيث تمد حلوى العيد والكعك الجسم بالطاقة ( من الكربوهيدرات والدهون) والبروتين والكالسيوم (من اللبن والسمسم) والأحماض الدهنية (من الدهون والسمسم ).

-بالإضافة الى مكونات حلوى العيد الأخرى مثل البسكويت الذى يحتوى على البيض الذى يمد الجسم بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية وكذلك المكسرات من اللوز الذى يعمل على خقض كوليسترول الدم وعين الجمل    والمكسرات الأخرى الهامة  للجسم لاحتوائها على “فيتامين هـ” المعروف كونه مضاد أكسدة قوي يعمل على مقاومة أمراض القلب.

-يجب عدم الأسراف في تناول كعك وحلوى العيد لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون والسكر وينتج عنها سعرات حرارية كثيرة ويؤدى الأفراط في تناولها الى حدوث اضطرابات هضمية وزيادة الوزن فيجب تناول كعكتين في اليوم على فترات متباعدة، أو تناول كعكة وقطعة من الغريبة أو البيتي فور، لعدم السماح لتراكم الدهون بالجسم.

- يعتبر البسكويت أخف أنواع حلوى العيد فهو يحتوي على نسبة معقولة من الدهون، وبالتالي فهو أقل في السعرات الحرارية من الكعك والغريبة والبيتي فور، فلا يتسبب في إصابة الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية معقولة بالإضافة لاحتوائه على البيض الذى يرفع من قيمته الغذائية.

- تختلف السعرات الحرارية باختلاف حشو الكعك  وتحتوي الكعكة الواحدة من كعك العيد في المتوسط على حوالى 200 سعر حرارى وتزيد في حالة الكعك المحشو بالمكسرات والعجمية  ، أما قطعة الكعك بالتمر فتحتوي على 180 سعر حراري تقريبا وقطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.

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وتابعت: "يعتبر بسكويت النشادر اقل حلوى العيد في السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالى 50 إلى 80 سعرًا حراريًا ويجب تحديد كمية  حلوى العيد المتناولة فيكفى تناول 2-3 قطع طوال اليوم للشخص السليم   بالنسبة للأطفال فإن معدة الأطفال الصغار تكون اكثر حساسية لتقبل مكونات كعك العيد مما يسبب عند الكثيرين منهم عصر الهضم والإسهال وتزيد الخطورة في الأطفال مرضى السكر لذلك يفضل تقديم البسكويت للأطفال قطعتين فقط ، ويعتبر مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكعك والسكريات بكميات كبيرة(1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط ان تكون نسبة السكر مضبوطة وغير مرتفعة ، حيث أن مريض السكر يكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من حلوى وكعك العيد و يجب تناول الحلوى التي لا تحتوى على نسب كبيرة من السكر مثل البسكويت".


واستكملت: "أيضا يعتبر كبار السن من ضمن الفئات التي يجب عليها عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد ، وذلك لأنهم يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم، ويجب على مرضى  القولون أن يتابعوا حالاتهم مع الطبيب الخاص بهم ، لمعرفة التعليمات الخاصة بالكميات الصحيحة المناسبة مع الحالة ".

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