رئيس حزب العدل: المكاشفة والمصارحة أمران مهمان جدا والرئيس السيسي ينتهجهما.. فيديو

قال عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل ، إن إفطار الرئيس السيسي مع الأسر المصرية مهم جدا وهذا ما عودنا عليه الرئيس السيسي منذ بداية تولية الرئاسة ، مؤكدا أن حفل الإفطار كان مختلفا خصوصا لأنه بحضور الرئيس السيسي .

وأضاف عبد المنعم أمام خلال مداخلة هاتفية علي قناه " إكسترا نيوز " ، إن بدء الجمهورية الجديدة سيتزامن معه انطلاق حوار وطني ساسي مع كافة القوي السياسية هذه خطوة إيجابية ولأقة استحسان وقبول من الجميع وهذا سيصب في صالح المواطن المصري .

وأوضح عبد المنعم أمام ، إن فكرة عمل السياسية قائمة علي اشراك الناس وتسيسهم في كافة أمورهم الحياتية ، مؤكدا أن المكاشفة والمصارحة أمران مهمان جدا والرئيس السيسي ينتهجهما منذ بداية تولية الرئاسة .