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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: قرارات الرئيس تدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، في دعم الاقتصاد الوطنى ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية.

وثمن الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، توجيه الرئيس بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح ما يؤدى إلي تقليل حجم وتكلفة الاستيراد في ظل التحديات العالمية وارتفاع أسعار القمح.

كما ثمن الجبلى، تكليف الرئيس  للحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلي ان ذلك يؤكد إيمان الرئيس بأهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص في النهوض باقتصاديات الدول.

كما أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، ولاسيما في ذلك التوقيت الذى تمر فيه كل بلاد العالم بأزمات اقتصادية، مشيرا إلي أن استغلال ذلك الوقت في الاعتماد علي صناعتنا الوطنية والعمل علي دعمها وتطويرها، أمر هام، نظرا لأنه سيقلل من آثار وتداعيات الأزمة العالمية بالإضافة إلي الهدف الأسمى وهو بناء صناعة وطنية قوية قادرة علي تلبية احتياجات البلاد والمنافسة أيضا.

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلى، بتوجيهات الرئيس حول استمرار معارض السلع المدعمة وكذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة لحوار وطنى يشارك فيه جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية، مشيرا إلي أن تلك الخطوات وغيرها تؤكد حرص الرئيس علي وحدة صفوف المصريين ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمة العالمية.

وشهد إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء  إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت كما يلى:

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية
تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر  
تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد  
إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي
تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة
إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة
تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي 
الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه  له شخصيا
تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية
تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة 
تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية
تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي
التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

إفطار الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد الوطني التحديات العالمية مزارعى القمح

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