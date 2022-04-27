رسمياً.. إلغاء الدوري الأوكراني بسبب الغزو الروسي

قررت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلغاء نسخة البطولة موسم 2021-2022، وحجب اللقب بسبب الغزو الروسي.

وذلك عبر بيان رسمي نشرته الرابطة حيث قالت: “أندية كرة القدم في الدوري الممتاز الأوكراني أيدت اقتراح إنهاء موسم 2021-2022، لأن البطولة لا يمكن أن تكتمل بسبب تمديد حالة الأحكام العرفية في أوكرانيا”.

وأضافت: “الترتيب حتى 24 فبراير 2022 سيكون الترتيب النهائي لموسم 2021-2022 مع عدم تتويج أي فريق باللقب، تم رفع القرار للجنة التنفيذية للاتحاد الأوكراني لكرة القدم للمصادقة عليه”.

ومن المقرر أن يصعد بطل الدوري الأوكراني ووصيفه، أول فريقين في الترتيب للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي ديسمبر الماضي، أقيمت آخر جولة من مباريات الدوري الأوكراني، ولم تلعب أي لقاءات منذ فبراير الماضي وتحديدًا منذ بدء الحرب.

وكان يحتل فريق شاختار دونيستك قبل الغزو الروسي، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الأوكراني الممتاز برصيد 47 نقطة، وذلك من أصل 18 مباراة متفوقًا بفارق نقطتين عن دينامو كييف الوصيف.