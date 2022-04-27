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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 105 آلاف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بنى سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتضمن التقرير الذي يعده الدكتور عصام يحيى، مدير المديرية، الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه 105 آلاف و96 رأساً، بواقع: 93 ألفا و381 من الأبقار و10 آلاف و185 من الجاموس، و1530 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بجميع قرى مراكز بني سويف، من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع حشد جميع جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، مع تركيز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

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