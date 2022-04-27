سوريا.. 50 حالة تسمم جديدة في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن "أكثر من 50 شخصا أصيبوا بحالات تسمم، نتيجة تناولهم وجبات فطور وزعتها جمعيات خيرية، في مخيمي الفاروقية والطيني في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج".

وبعد تسجيل هذه الأعداد يرتفع بذلك عدد الإصابات إلى أكثر من 150 حالة تسمم خلال الـ72 ساعة الماضية، وفقا للمرصد.

وفي 25 أبريل الحالي، أصيب أكثر من 100 شخص "من قاطني مخيمات العيناء وكفر عويد المحبة والمختار بالقرب من بلدة كللي بريف إدلب الشمالي" بالتسمم نتيجة تقديم وجبات غذائية فاسدة لهم على مائدة "إفطار صائم" من قبل منظمات إغاثية، وفقا للمرصد.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن غالبية المصابين من الأطفال والنساء، جرى نقلهم إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

وكان المرصد قد أشار، الثلاثاء، إلى "إصابة نحو 40 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء بحالات تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبات إفطار في مخيمات شمالي إدلب، ومنها مخيم (الملك لله) في أطمة، حيث تم إسعاف 12 شخصا هم 7 أطفال و3 نساء ورجلين، كما تم إسعاف 30 شخصا من مخيم دار الكرام في جبل كللي بريف إدلب، غالبيتهم من الأطفال".

وتوزع في شهر رمضان "وجبات إفطار صائم" بمبادرة من قبل منظمات وجمعيات إغاثية عاملة في شمال غرب سوريا، لدعم النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية، وفقا للمرصد.