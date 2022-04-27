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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمدارس التعليم الفني بـ 50 مدرسة..

محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم الاستعدادات لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استعدادات مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الثاني للدبلومات الفنية  للعام الدراسي 2021/2022، والتي ستنطلق 7 مايو القادم، مؤكدا على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العملية بانتظام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات كورونا.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للجهود المبذولة مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد عبد التواب، والذي  أكد أن امتحانات الدبلومات تشهد اهتماما كبيرا من الوزير الدكتور طارق شوقي، حيث يتم التنسيق مع غرفة العمليات المركزية استعداد لا جراء الامتحانات في أجواء مناسبة والتعامل الفوري مع كل المستجدات والطوارئ.

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بالاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدارس التعليم الفني والتي تنطلق في السابع من مايو المقبل، حيث  تم عقد اجتماعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ومديري عموم الديوان والإدارات التعليمية وموجهي ومديري مدارس التعليم الفني. 

 

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تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمدارس التعليم الفني (تجاري - فندقي – زراعي – صناعي ) والتي يبلغ عددها 50 مدرسة وعدد الطلبة  يزيد  عن 40 ألف طالب.

 

وأشار وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بأداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، ومناقشة خطة العمل لمتابعة سير الامتحانات من الموجهين ومدير الإدارات المختلفة.

 

وتم التأكيد على  تشكيل غرفة عمليات بالمديرية إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير اعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

 

والتأكيد على وضع الجدول في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولا يكون إلا من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحانات وتأمين حجرة الأسئلة والكونترول كما طالب وكيل تعليم بني سويف بمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

 

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أنه تم التوجيه بتنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق  بحظر دخول التليفون المحمول داخل اللجان إلى جانب ضرورة التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة. 

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