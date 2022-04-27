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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يحذر زعماء العالم من "ضربات قوية" في حالة تهديد روسيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زعماء العالم من التدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين: “إذا قرر شخص ما التدخل في الأحداث الجارية من الخارج وخلق تهديدات استراتيجية غير مقبولة لنا، فعليهم أن يعلموا أن ردنا على تلك الضربات القادمة سيكون سريعًا وخاطفا”.

وأضاف: “لدينا كل الأدوات للقيام بذلك. أدوات لا يستطيع أحد غيرنا التباهي بها. لكننا لن نتفاخر”.

وتابع بوتين قائلا: “سنستخدمها إذا دعت الحاجة إلى ذلك”، ولكن لم يحدد الأسلحة التي يمكن نشرها.

وأضاف أن السلطات الروسية اتخذت بالفعل جميع القرارات اللازمة للاستعداد لمثل هذا الرد.

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وفي الأسبوع الماضي، اختبرت روسيا بنجاح صاروخها الباليستي المتطور “سارمات” العابر للقارات.

وعلى عكس روسيا، لا تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو حاليًا أسلحة تفوق سرعة الصوت في الخدمة.

ودأبت الدول الغربية على إمداد كييف بأسلحة نشطة، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات والمدرعات ومدافع الهاوتزر، منذ بدء الصراع مع روسيا. 

كما فرضوا عقوبات قاسية تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل حملتها العسكرية.

الناتو روسيا الولايات المتحدة بوتين أوكرانيا

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