بوتين: لن نتراجع عن العمليات في أوكرانيا ومحاولات خنق الاقتصاد الروسي فشلت

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس المشرعين للجمعية الفدرالية، إنه لن يتراجع عن إتمام مهام العمليات فى أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي خلال الفيديو الذى عرض على قناة إكسترا نيوز، أن :" نعمل على تعزيز الاكتفاء للشعب الروسي وبلادنا ستتجاوز الاختبار الحالى وتحقق أهدافها.

وأشار إلى أن محاولات خنق الاقتصاد الروسي فشلت، وأنه تم إحباط مؤامرات غربية ضد أمن روسيا.

وقال إنهم سيردون بضربة صاعقة على كل من يتدخل بالأحداث فى أوكرانيا، لافتا لوجود مهمة أخرى لمن يعملون فى مجال الشئون الدولية، وواضح أن العمل هناك أصبح لا طائل منه بما فى ذلك المفوضية الأوروبية، معقبا: “عفا عليها الزمن، ولن نضيع وقتنا فى الحديث عن ذلك”.

وأضاف " “يجب أن نشغل العلاقات المباشرة التى لا تضر، ولدينا العديد من الأنصار هناك، وعلينا أن نعمل معهم لإيصال المعلومات لديهم وإنشاء قاعدة بيانات، وسنبقى أقوياء نؤيد بعضنا البعض”.