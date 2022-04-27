برلماني: جهود كبيرة من القيادة السياسية لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية

بعد قرارات الرئيس..

أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرارات الرئيس السيسي، بشأن تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض السلع حتى نهاية الشهر الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

و أكد “يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قرارات الرئيس السيسي بإنشاء معارض للسلع، ستسهم فى توفير جميع أنواع السلع للمواطنين، كما أنها ستعمل على تراجع أسعار السلع بعد موجة الارتفاع التى حدثت بسبب جشع بعض التجار مما يسهم فى ضبط الأسواق، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة من أجل عبور الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والعمل على تخفيف تداعياتها السلبية على المواطنين.

و كلف الرئيس السيسي ،الحكومة، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض السلع حتى نهاية الشهر الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.