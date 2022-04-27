جامعة حلوان تستعد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. إعلان الجداول بعد العيد.. والطلاب تتمنى زيادة وقت الاختبارات

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان: امتحانات العملي تنطلق بعد إجازة عيد الفطر بأسبوع

كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان: بعد العيد سوف يتم تحديد مواعيد الامتحانات

وطلاب كلية اقتصاد منزلى حلوان: تطالب بزيادة وقت الامتحان إلى ثلاثة ساعات

تستعد كليات جامعة حلوان لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022/2021 ، التي من المقرر أن يخوضها الطلاب بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعي، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأنه سوف تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي الحالي 2022/2021 بمقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29/5/2022 وحتى يوم الخميس 12/6/2022.

وأشار مسئول شئون الطلاب بالكلية أن امتحانات العملي سوف تبدأ قبل الامتحانات النظرية، وسوف تقام بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك فتكون يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022 وأنها مستمرة لمدة أسبوع وتنتهى يوم الخميس الموافق 19 مايو، وبعدها بأسبوع سوف تقام الامتحانات النظرية للطلاب، مشيرآ أن الكلية قد قامت بإعلان جداول الامتحانات للطلاب .

امتحانات العملي بكلية الحاسبات جامعة حلوان

ومن جانبه قال امين مصطفى الطالب بالكلية أن مواعيد الامتحانات بعد العيد ما يسمح بالاستمتاع بإجواء العيد بعيدآ عن ضغط الامتحانات .

امتحانات العملي بكلية الحاسبات جامعة حلوان

بينما وجهت الطالبة لمياء وائل الشكر المسئولين عن الكلية فى إعداد الجدول فى صورة متزنة بدون تقليل والتضيق بين المواد.

قامت إدارة الكلية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد كل لجنة، فى إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا، كما سوف يتم التشديد على ضرورة إلتزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ضرورة إرتداء الكمامة.

بينما قال الدكتور زغلول حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، أن الكلية لم تقم بإعلان عن جداول الامتحانات حتى الان وأن الاعلان سوف يكون بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك .

واشار زغلول إلى أن بعد العودة من إجازة عيد الفطر سوف يتم عقد اجتماع مع مجلس الجامعة لعقد مقترح مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي الحالي 2022/2021 الشفهية والنظرية.

ومن جانبة قال محمد مصطى أحد طلاب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، أنه يتمنى أن يتم مراعاة الايام والفروق بين المواد الدراسية وبعضها حتى لا يحدث ضغط.

وفى إطار متصل اعلنت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان الجدوال الدراسية المقترحة للمواعيد وترتيب المواد لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي .

واوضح مسئول الشئون الطلاب بالكلية أن الكلية أعلنت الجداول المقترحة للطلاب على جروبات الخاصة بالكلية على السوشييال ميديا لمناقشة الطلاب فى مواعيد الامتحانات وترتيب المواد والفترات الزمانية بين المواد وبعضها وذلك فى إطار عدم الاخلال بالخطة الزمانية الموضوعة من قبل الجامعة والوزارء لمواعيد بداء الامتحانات وإنتهاها .

واشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الكلية التواصل مع المجتمع الطلابي والاستماع إلى مطالبهم ومحالة تقديم يد العون لهم والتسهيل عليهم، وانه وفقآ للجدول المقترح فإن الامتحانات سوف تنطلق

ومن جانبة قالت عائشة أحد طلاب الكلية أن الجدول المقترح من إدارة الكلية جيدة وأنها تتمنى عدم تعديلها، وأنها سعيدة بفكرة إطلاق جدول مبداء الاستماع إلى مطالب الطلاب.

جدوال إمتحانات مقترح كلية إقتصاد منزلي حلوان

بينما طالبت مريم شريف الطالبة بالكلية انها تتمنى أن يكون وقت الامتحان 3 ساعات بدلا من ساعتين كما هو موضح فى الجدول المقترح خصيصآ وأن هناك بعض المواد تحتاج إلى وقت كبير للتفكير والاجابة وأن زمن ساعتين غير كاف.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت الماضى، بجامعة عين شمس، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

أكد وزير التعليم العالي ضرورة التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، موجهًا باستعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.

ووجه المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير، جميع الجامعات والمعاهد بالالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بجميع الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.