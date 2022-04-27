استجابة لـ صدى البلد..محافظ القاهرة يوفر "كرفان زلابية" لشاب من ضعاف السمع|فيديو

رصدت كاميرا موقع صدى البلد بعد تقريرها استجابة حي شبرا للمواطن أبانوب من"ضعاف السمع" الذي طالب بتحويل عربية الزلابية التي يمتلكها الي كرفان مرخص ، لتجنب المشاكل التي يواجهها في الشارع.

وقال" أبانوب " في حواره أنه حصل علي نص ترخيص حتي تنتهي أوراقه داخل الحي ، كما أنه أسس كرفان حسب المواصفات المطلوبة من قبل الحي بشارع شبرا الرئيسي بعد تصويره مع موقع صدى البلد مباشرةً.

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