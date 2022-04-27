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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أعمدة في صحراء سيناء تقود لاكتشاف معبد أثري تحت الأرض

بقايا المعبد
بقايا المعبد

استحوذ الاكتشاف الأثري الجديد في مصر على الاخبار بالمواقع الأجنبية خلال الأيام الماضية، فقد كشف علماء الآثار عن بقايا معبد قديم بُني لتكريم زيوس كاسيوس ، الإله الرياضي الذي يحمل ملامح كل من زيوس وإله الطقس كاسيوس.

تم اكتشاف الآثار في موقع تل الفرامة الأثري في شمال غرب شبه جزيرة سيناء،  ويذكر أنه في العصر اليوناني الروماني (332 قبل الميلاد إلى 395 بعد الميلاد) ، كانت هذه المنطقة تُعرف باسم مدينة وميناء Pelusium ، التي تقع على أقصى مصب نهر النيل الشرقي.

 

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نظرًا لموقعها الاستراتيجي ، استخدم الناس Pelusium في وظائف مختلفة ، بما في ذلك كحصن في عهد الفراعنة المصريين ؛  وتشير المصنوعات اليدوية التي تعود إلى العصور اليونانية الرومانية والبيزنطية والمسيحية والإسلامية إلى أنها كانت مستخدمة بطرق مختلفة في ذلك الوقت أيضًا ، وفقًا لورقة بحثية عام 2010 قُدمت في مؤتمر سيناء الدولي للجيولوجيا والتنمية.

وذكر التقرير البيان الذي نشرته هيئة الآثار المصرية والذي أوضح خلاله أن الفريق الأثري ركز على المعبد بعد التنقيب حول بقايا عمودين من الجرانيت الوردي ملقيين على سطح الأرض.

وشكلت هذه الأعمدة ذات مرة البوابة الأمامية للمعبد ، لكنها انهارت في العصور القديمة عندما هز زلزال قوي المدينة.

ويدرك الباحثون منذ عدة عقود أنه قد يكون هناك معبد زيوس كاسيوس في هذا المكان في أوائل القرن العشرين وما بعده في التسعينيات ،تأكد علماء الآثار من أن الأعمدة الجرانيتية تم إحضارها على الأرجح على الصنادل عبر نهر النيل من أسوان في جنوب مصر إلى بيلوسيوم، وفقًا لورقة 2010.

علاوة على ذلك ، وجد عالم المصريات الفرنسي الراحل جان كليدات نقوشًا يونانية في الموقع ، تشير إلى أنه تم بناء معبد لزيوس كاسيوس هناك في العصر اليوناني الروماني.  ومع ذلك ، لم يقم علماء الآثار بأي تنقيب رسمي في الموقع القريب من قلعة قديمة وكنيسة.

الآن ، اكتشف علماء الآثار بقايا المعبد غير المعروفة سابقًا ، بما في ذلك كتل الجرانيت التي كانت على الأرجح جزءًا من درج يؤدي إلى مدخل المعبد على الجانب الشرقي من المبنى.

تم العثور على عدة كتل كبيرة من الجرانيت الوردي في الشوارع المحيطة بموقع المعبد ، ما يشير إلى أن العمال في وقت لاحق أعادوا استخدام حجارة المعبد لمشاريع أخرى ، مثل الكنائس القريبة.

 

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قال هشام حسين ، مدير المواقع الأثرية في سيناء ، إن العلماء يوثقون الآن الكتل التي تم تحليلها حديثًا باستخدام القياس التصويري ،وهي تقنية تستخدم فيها العديد من الصور الرقمية لإنشاء صور افتراضية ثلاثية الأبعاد ، والتي ستساعد الفريق في محاولة إعادة إنشاء المعبد افتراضيًا.

وأضاف حسين أن النقوش التي عُثر عليها على بعض الكتل الجرانيتية تشير إلى أن الإمبراطور الروماني هادريان (حكم من 117 إلى 138 بعد الميلاد) وجدد المعبد.

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