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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

غرامات وعقوبات.. أنباء غير سارة لـ مشتركي نتفيلكس

صدى البلد

بعد الخسارة التي تكبدتها منصة عرض الأفلام والمسلسلات العالمية "نتفيلكس" خلال الأشهر الأولى من عام 2022،  قد أعلنت الأسبوع الماضي عن دراستها لاتخاذ قرارات هامة ضد المستخدمين الذين يشاركون كلمة السر الخاصة بحسابهم، والآن استقرت "نتفيلكس" على العقوبة التي  ستفرضها على الأشخاص.

فقد يواجه الأشخاص الذين يشاركون كلمة مرور Netflix الخاصة بهم مع الآخرين، مفاجأة سيئة ، حيث يقال إن عملاق البث على وشك البدء في دفع الغرامات الشهرية لأي شخص يسمح لأصدقائه بتسجيل الدخول إلى حساباتهم.

ستبدأ المنصة بإرسال تنبيهات لأصحاب الحسابات الذين يستخدم الآخرون كلمات مرورهم قبل إصدار الغرامات، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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قال جريج بيترز ، الرئيس التنفيذي للعمليات ، "إذا كان لديك أخت ، دعنا نقول ، تعيش في مدينة مختلفة ، فأنت تريد مشاركة Netflix معها ، فهذا رائع، ولكن نحن لا نحاول إيقاف هذه المشاركة ، لكننا سنطلب منك دفع المزيد حتى تتمكن من المشاركة معها وحتى تحصل على فائدة وقيمة الخدمة، ولكننا نحصل أيضًا على الإيرادات المرتبطة بهذه المشاهدة".

قال بيترز إن Netflix ستطرح رسوم المشاركة خلال العام المقبل، ليس من الواضح كيف ستكتشف الشركة مشاركة كلمة المرور ، أو ما إذا كان المستخدمون الذين لديهم VPN يمكنهم تجنب الغرامات.

ادعى "ريد هاستينجز"، الرئيس التنفيذي لشركة Netflix ، سابقًا أن ما يقدر بنحو 100 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم تستخدم كلمة مرور Netflix مشتركة.

'لقد أدركنا أنه من خلال جميع عمليات مشاركة الحسابات ، والتي كانت لدينا دائمًا ، وهذا ليس شيئًا جديدًا، إن هذا اختراق كبير لنا في السوق.

تأتي هذه الإجراءات بعد أن تعرضت Netflix لأكبر انخفاض في سعر سهمها في تاريخها ، بعد أن ألغى 200000 مشترك اشتراكهم. تتوقع الشركة الآن أنها قد تفقد مليوني مشترك إضافي في الأشهر الثلاثة المقبلة.

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رداً على ذلك ، يُقال إنه يعمل على فئة اشتراك جديدة أرخص تتيح لك مشاهدة أفلام Netflix والبرامج التلفزيونية بأقل من 6 جنيهات إسترلينية شهريًا - إذا كنت تشاهد بعض الإعلانات.

تمثل هذه الخطوة منعطفًا بعد أن استبعد المدير المالي للشركة الإعلانات في مارس ، قائلاً "إنها ليست في خططنا في الوقت الحالي".

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