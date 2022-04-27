المشكل بـ85 جنيها| التموين: ضخ "كحك وبسكويت العيد"بالمجمعات الاستهلاكية |فيديو

قال الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن رئيس الوزراء وجه باستمرار عمل الشوادر خلال شهر رمضان وضخ السلع الاستراتيجية وتوافرها بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين .

وأضاف عبد المنعم خليل خلال مداخلة هاتفية علي قناة " المحور " ، إن وزير التموين وجه بفتح المخابز واستمرار عملها خلال إجازة عيد الفطر وهذا من أجل توفير الخبز للمواطنين.

مؤكدا أن المجمعات الاستهلاكية التي تبلغ عددها 1300 مجمع سيتم فتحها أيضا أمام الجمهور أيام عيد الفطر .

وأوضح عبد المنعم خليل ، إن اليوم تم ضخ مستلزمات العيد من كعك وبسكويت بناء علي تعليمات وزير التموين بتخفيضات تصل إلي 30% ، مؤكدا أن كيلو المشكل يصل سعره إلي 85 جنيها .