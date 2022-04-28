مايكروسوفت: الجيش الروسي استعان بـ"هاكرز" في حرب أوكرانيا

نفذ قراصنة حكوميون روس ما لا يقل عن 37 هجوما إلكترونيا ضد أوكرانيا منذ بدء الغزو، حسبما ذكرت شركة مايكروسوفت الأمريكية في تقرير.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال باحثو عملاق التكنولوجيا إن الهجمات الرقمية على أوكرانيا بدأت قبل عام من الغزو وربما وضعت الأساس لمهام عسكرية.

ووجدت أيضا مايكروسوفت أن عمليات القرصنة والعمليات العسكرية تعمل جنبا إلى جنب، مع التركيز على نفس الأهداف، لكن مايكروسوفت قالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك خطة منسقة أم أنها كانت مدفوعة فقط بأهداف مشتركة.

في 1 مارس، وهو اليوم الذي أطلق فيه صاروخ على برج التلفزيون في كييف، أصيبت شركات الإعلام باختراقات مدمرة وتجسس إلكتروني، حسبما وجد التقرير.

وبينما فرضت القوات الروسية حصارا على مدينة ماريوبول في أوكرانيا ، قالت مايكروسوفت إن الأوكرانيين بدأوا يتلقون رسائل بريد إلكتروني من منظمة روسية تتظاهر بأنها مقيمة في أوكرانيا، متهمة الحكومة زورا 'بالتخلي' عن مواطنيها.

وقال فيكتور زورا، مسؤول الأمن السيبراني في أوكرانيا ، إنه لا يزال يرى قراصنة روس يستهدفون شركات الاتصالات ومشغلي شبكات الطاقة على أساس يومي، حسبما ذكرت رويترز.

لا ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير إمكاناتهم

وأضاف:"أعتقد أنه يمكنهم تنظيم المزيد من الهجمات على هذه القطاعات. يجب ألا نقلل من شأن المتسللين الروس ولكن ربما لا ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير إمكاناتهم".