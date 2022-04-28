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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يواصل الانتصارات ويفوز على هليوبوليس لحسم بطولة السوبر

صدى البلد

  
فاز الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 35-33 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة السوبر ليرتفع رصيده الى 6 نقاط.

انتهي الشوط الاول بتقدم الفارس الابيض علي نادى هليوبوليس بنتيجة 17/11.

تألق من الزمالك حارس المرمي كريم هنداوي، مصطفي بشير، محمد رمضان هتلر، مازن رضا، وأحمد حسام.

يلتقي الزمالك اليوم الخميس الموافق 28 أبريل مع فريق الاهلي في اخر لقاءات بطولة سوبر المحترفين في تمام الساعة الحادية عشر مساءا  والفائز بهذا اللقاء سيتوح بلقب كأس سوبر المحترفين حيث يمتلك كل فريق في رصيده ٦ نقاط.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سيلعب وقت إضافي ثم ضربات جزاء لحسم اللقب

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي.

الزمالك كريم هنداوي نادي الزمالك محمد رمضان العلاج الطبيعي

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