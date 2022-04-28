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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارة تصدم 3 عاملات داخل مستشفى بني سويف التخصصي

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيبت 3 عاملات بمستشفى بنى سويف التخصصى بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم صدمتهن سيارة تقودها صيدلانية داخل ساحة المستشفى التخصصى.

وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3عاملات باصابات مختلفة ، صدمتهن   سيارة تقودها صيدلانية داخل ساحة المستشفى التخصصى.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى 3 عاملات بالمستشفى مصابات  بإصابات مختلفة صدمتهن  سيارة فى ساحة المستشفى 
تم نقل اثنتين إلى قسم جراحة العظام وأخرى إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وقال محمد عادل نجل إحدى المصابات أن والدته فوجئت بسيارة تصتدم بهن فى ساحة المستشفى تقودها صيدلانية تعمل في المستشفى .

وأضاف محمد عادل أن قائدة السيارة حاولت ايقاف السيارة باستخدام  المكابح إلا أنها ضغطت على  البنزين فأصابت والدته واثتنين من زميلاتها مشيرا إلى أن والدته تعرضت لنزيف على المخ بالإضافة إلى كسور متفرقة .

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