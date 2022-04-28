صحف الكويت: الملك سلمان يؤكد دعم السعودية لليمن وبوتين يحذر من التدخلات الخارجية في الحرب الأوكرانية

السيسي: الخطاب الديني الواعي أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف

رئيس ‫شؤون الحرمين يعلن تقديم ختم القرآن في صلاة التراويح لليلة 29 رمضان

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين

الولايات المتحدة تخصص 200 مليون دولار لدول القرن الإفريقي لمواجهة الجفاف

الملك سلمان يلتقي العليمي ونوابه بجدة.. ويؤكد دعم الرياض لـ"الرئاسي اليمني"

إسرائيل: لبنان دولة واهية

بوتين يتوعد برد "سريع" في حال حصول تدخل خارجي بالحرب الأوكرانية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة فيما يتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، حيث أكد أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

ودعا الرئيس السيسي إلى مواصلة الجهود الجادة والمساعي المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون، والعمل والبناء وإعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله ـ عز وجل ـ في تسيير هذا الكون الفسيح، بما يسهم في عمارة الأرض.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئيس شؤون الحرمين‬ الشريفين في السعودية الشيخ عبد الرحمن السديس، أعلن تقديم ختم القرآن في صلاة التراويح لليلة 29 من شهر رمضان.

وأفادت "القبس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد خلال استقباله، رئيس المجلس رشاد العليمي، ونوابه، دعم الرياض لمجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وقال الملك سلمان، خلال اللقاء، الذي حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ”حريصة على دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتتمنى لهم التوفيق، بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار“.

وقالت صحيفة "الوطن" إن شابًا فلسطينيًا استشهد فيما وأصيب ثلاثة اخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها صباح أمس الاربعاء.

ونقلت صحيفة "الراي" عن قائد القيادة الشمالية العسكرية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام، قوله إن "دولة لبنان التي تسمح لحزب الله بالتمدد داخلها ما هي إلا دولة واهية"، معتبرًا أن الحزب "استخدم السكان الشيعة في الجنوب دروعًا بشرية في مواجهة تل أبيب".

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار لدول منطقة القرن الإفريقي.

وقالت "الأنباء" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أي تدخل خارجي في النزاع في أوكرانيا متوعدا برد "سريع وصاعق"، قائلاً إنه "إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث (في أوكرانيا)، وإظهار تهديدات غير مقبولة لروسيا، عليهم أن يعلموا أن ردنا سيكون سريعا وصاعقا".