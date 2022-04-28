تقرير: توشكا من أكبر المشروعات الزراعية في الشرق الأوسط.. فيديو

عرضت قناة Ten تقريرا بالفيديو يبرز أهمية مشروع توشكى، وأشار التقرير إلى أن الدولة أقامت مشروع استصلاح وزراعة 485 ألف فدان في توشكا ويقع جنوب أسوان بحوالي 225 كيلو متر، ومساحته 485 كيلو متر، وذلك يأتي في جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة .

ويهدف المشروع إلى زيادة الدعم الغذائي وزيادة الصادرات، مع تحقيق طفرة للمنتجات الغذائية والزراعية، باﻹضافة لتوفير الآلاف من فرص العمل، وهذا المشروع الضخم يعد الأكبر من نوعه في مجال الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط .

وتعتبر هذه المشاريع القومية العملاقة، والتي نجحت الدولة في إعادة الحياة للمشاريع بفضل التوجيهات الرئاسية ؛ بحل كافة المشاكل التي كانت تعوقه على تحقيق أهدافه؛ ويتضمن حفر وتبطين ترع بإجمالي أطوال تزيد عن 27 كيلو متر كما يتضمن مد شبكات ري بإجمالي أطوال 420 كيلو متر .