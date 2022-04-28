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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدثة الخارجية الروسية: المؤشرات تدل على أن قرارات الرئيس الأوكراني غير مستقلة

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

قالت ماريا زاخاروفا ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن وزير الدفاع البريطانى تطرق إلى موضوع الأسلحة وكيفية استخدامها،  والتأكد على وجه الأسلحة فى كييف.

وأضافت “زاخاروفا”،  أن الأسابيع الأخيرة القوات الأوكرانية قامت بقصف الكثير من المناطق الحدودية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أننا مجدداً نرى أن نظام زيلينسكي ليس نظام مستقلاً، وقرراته تعتمد على من يدعمه فى الغرب وأيضاً البعض بحاول ان يروج أن قرارات زيلينسكي مستقلة ولكن المؤشرات تدل على عكس ذلك.


وتابعت  المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن هناك اعتقاد أن هذه القرارات مستقلة وأن الاوكرانييبن يتحكمون فى الوضع بشكل كامل وهذا وهم، لا يمكن ان بكون هناك رد على ما تتعرض له روسيا.

وزارة الخارجية الروسية وزير الدفاع البريطاني كييف الاوكرانييبن زيلينسكي

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