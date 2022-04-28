جولة لمحافظ قنا بمكاتب الديوان العام لتهنئة العاملين بعيد الفطر

هنأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل أهالينا فى جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن.

جاء ذلك خلال مروره اليوم الخميس، على إدارات الديوان العام، يرافقه المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا .

أكد محافظ قنا ، أهمية التواصل والمحبة والمودة بين الموظفين والعمل بإجتهاد والتفانى من أجل إنجاز العمل بشكل مثالى ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى جموع الشعب المصرى والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات فيما أبدى الموظفون سعادتهم بهذه التهنئة.

وكان محافظ قنا ، وجه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة لمواطنى المحافظة ولكل العاملين بالديوان العام ، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية، مطالباً ببذل مزيد من العمل والتفانى فى خدمة المجتمع القنائي، وأن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس فى مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.



و أعرب محافظ قنا ، عن خالص أمنياته بأن تشهد مصرنا قيادة وشعباً مزيداً من التقدم و الرخاء فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا

مكاتب ديوان عام محافظة قنا