عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة لمحافظ قنا بمكاتب الديوان العام لتهنئة العاملين بعيد الفطر

مكاتب ديوان عام محافظة
مكاتب ديوان عام محافظة قنا

هنأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل أهالينا فى جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن.

 

جاء ذلك خلال مروره اليوم الخميس، على إدارات الديوان العام، يرافقه المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا .

 

اعتماد 95 مليون جنيه لتمويل مشروعات للشباب بقنا

بالتعاون بين جنوب الوادى والتموين.. انطلاق مبادرة "نساعد بعض" لتوفير الخبز بقنا

 

أكد محافظ قنا ، أهمية التواصل والمحبة والمودة بين الموظفين والعمل بإجتهاد والتفانى من أجل إنجاز العمل بشكل مثالى ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى جموع الشعب المصرى والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات فيما أبدى الموظفون سعادتهم بهذه التهنئة.

 

وكان محافظ قنا ، وجه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة لمواطنى المحافظة ولكل العاملين بالديوان العام ، والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية، مطالباً ببذل مزيد من العمل والتفانى فى خدمة المجتمع القنائي، وأن كل اجتهاد ينتج عنه تحسن ملموس فى مستوى الخدمات يعود عليهم وعلى المجتمع ككل بالنفع بطريق مباشر وغير مباشر.

 


و أعرب محافظ قنا ، عن خالص أمنياته بأن تشهد مصرنا قيادة وشعباً مزيداً من التقدم و الرخاء فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

 

ديوان عام محافظة قنا
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 
مكاتب ديوان عام محافظة قنا 

 

قنا محافظ قنا عيد الفطر المبارك عيد سعيد مديريات الخدمات المجتمع القنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. "فيفا" يعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال مع توقيع عقوبات مالية وانضباطية

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

سنن مهجورة في ليلة القدر.. 10 أعمال يغفلها الكثيرون حان أوانها

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة الحرارة والعظمى تتجاوز 43 درجة

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

ترشيحاتنا

سوبر اليد.. أشواط إضافية ورميات الـ7 أمتار بين الأهلي والزمالك حال استمرار التعادل

بأسعار مخفضة.. طرح الكعك والبسكويت والسلع الغذائية بمنافذ الزراعة المتنقلة

منطقة «خيرسون" في أوكرانيا تعتمد الروبل الروسي كعملة رسمية

وفاة مينو رايولا أشهر وكيل لاعبين في العالم عن عمر يناهز 54 عامًا

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات بأكتوبر

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بعيد العمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

محمد محيي: صوتي مسرسع والناس قالت زي العيال.. ويكشف سر عدم زواجه

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ