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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أستاذ الأساتذة.. محمد لطفي يُقبل يد رشوان توفيق

رشوان توفيق ومحمد
رشوان توفيق ومحمد لطفى

نشر الفنان محمد لطفي صورة تجمعه بالفنان رشوان توفيق من كواليس مسلسل "انحراف"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"


وظهر لطفي في الصورة وهو يقبل يد الفنان الكبير رشوان توفيق، وعلق: "بوس إيد أبوك نول رضا أبوك هتلاقي كل الناس حبوك، أجمل يوم تصوير مع أعظم أب في الدراما المصرية، أستاذ الأساتذة بابا رشوان توفيق".


مسلسل  "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز

محمد لطفي ي قبل يد محمد لطفى كواليس مسلسل رمضان انحراف روجينا

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