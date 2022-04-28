محمد رمضان لجمهوره: اللي فات طعمية والجاي سوشي وكافيار



شوق النجم محمد رمضان، جمهوره لأحداث الحلقات القادمة من مسلسله التلفزيوني والذي يحمل اسم “المشوار" والمعروض ضمن مسلسلات ماراثون شهر رمضان الجاري.



ونشر محمد رمضان صورًا له من مسلسل “المشوار” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلق عليه قائلا: "اللي فات طعمية واللي جاي سوشي وكافيار"

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أبطال وصناع مسلسل المشوار

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



تدور قصة وأحداث مسلسل “المشوار” والذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان حول شخصية “ماهر” و"ورد" التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة خالة ماهر، وتكشف الأحداث عن هروبهم من شخص ما وتورطهم في سرقة قطع آثار إضافة إلى امتلاكهما ملايين الدولارات، ويظلان هاربين يبحثان عن مخبأ لهما وفى نفس الوقت يطاردهم صاحب قطع الآثار.





https://www.instagram.com/tv/Cc5IlR-I8uF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=