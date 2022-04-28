تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدورى الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي اليوم، الخميس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل الرسمي لمباراة كالتالي :

تشكيل تشيلسي



حراسة المرمي : ميندي

الدفاع: أزبيليكويتا – سيلفا – روديجير – جيمس.

الوسط: جورجينيو – كانتي – ألونسو – ماونت.

الهجوم: هافيرتز – فيرنر.

تشكيل مانشستر يونايتد

دي خيا- ليندلوف- رونالدو- راشفورد- فيرنانديز- فاران- دالوت- تيليس- ماتيتش- إيلانجا- ماكاتوميناي.



موعد مباراة مان يوناتيد وتشيلسي والقنوات الناقلة

و تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورت اتش دي 1”.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد خلال المباريات المتبقية له في الدوري، إلى الفوز من أجل الدخول في المربع الذهبي.

كما يسعى فريق مان يونايتد إلى العودة إلى سلسلة الانتصارات، وذلك بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام أرسنال وليفربول في الدوري.

بينما يحاول فريق تشيلسي تثبيت أقدامه في المركز الثالث حتى يُسمح له باللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.



ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أرسنال الرابع.

أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع.