حبس سائق و4 أخرين سرقوا مبالغ مالية من شركة في التجمع

قررت جهات التحقيق، حبس سائق و4 أخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أموال من داخل شركة بالتجمع محل عمل المتهم الأول.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

استعان سائق بـ4 آخرين لسرقة شركة يعمل فيها بالتجمع الخامس حيث تمكنوا من سرقة أموال من داخلها عقب اقتحامها إلا أن حظهم العثر أوقعهم في قبضة رجال الأمن.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس يفيد ورود بلاغ من مالك شركة كائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر الشباك الخاص بالشركة وسرقة مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بذات الشركة ، له معلومات جنائية بالاشتراك مع 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالشركة محل الواقعة وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل المقر سالف الذكر، اختمرت فى ذهنه سرقتها واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك" وأيد باقى المتهمين أقواله وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.