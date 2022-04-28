آيتن عامر تحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

حرصت الفنانة آيتن عامر على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابها الرسمي على "تويتر.



وكتبت ايتن فى تدوينة لها قائلة " ‏النهاردة عيد ميلاد استاذ نور الشريف الله يرحمه♥️".

يذكر ان الراحل نور الشريف ولد في مثل هذا اليوم 28 أبريل عام 1946 في حي السيدة زينب. وهو أحد أهم صنّاع السينما المصرية، احترف التمثيل والإخراج والإنتاج، ويضم مشواره الفني رصيدًا ضخمًا من الأفلام المهمة، من بينها "حبيبي دائمًا"، "ناجي العلي"، "دماء على الأسفلت"، "جري الوحوش"، "الحقونا"، "العار"، "سواق الأتوبيس"، "زمن حاتم زهران".