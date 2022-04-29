محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتكريم حفظة القرآن والطلاب المتفوقين بالمسابقة العلمية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم و طلاب المدارس الفائزين في المسابقة العلمية لأوائل الطلبة ببني سويف،تحت رعاية حزب مستقبل وطن بمقر جامعة بني سويف، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، المهندس أشرف رشاد الأمين العام و النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، النائب حسام العمدة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب بني سويف بمجلس النواب، الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المنتمين للحزب وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والجامعية

حيث كرم المحافظ 34 من حفظة كتاب الله الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمها الحزب بمناسبة شهر رمضان ، بالتعاون مع أوقاف بني سويف، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث فى مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد لجان من مشايخ وعلماء الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية ، مشيداً بإجراء هذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم ببني سويف وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل

كما تضمنت الاحتفالية تكريم 30 من طلاب المدارس الفائزة في المسابقة العلمية التي تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والحزب ،وشاركت فيها كافة المراحل التعليمية "ابتدائي/إعدادي/ ثانوي"، وذلك في إطار التعاون المجتمعي المثمر لحث وتشجيع المتفوقين علميا في مختلف مراحل التعليم ، لإذكاء روح التنافس المفيد في كافة أنواع العلوم ، بجانب محور رفع الوعي لدى الطلائع والنشء والشباب بحجم المشروعات القومية والخدمية المنفذة.

وسلم المحافظ المكرمين شهادات التقدير وجوائز مالية ، وهنأهم تعلي تفوقهم العلمي، مؤكدا حرصه على المشاركة في تكريم المتفوقين من أبنائنا الطلاب لتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيعا للطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق النبوغ والتفوق الدراسي، موجها الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية، معرباً عن تقديره لأمانة الحزب ببني سويف على الجهد الذي بذلوه خلال المسابقة العلمية التى أفرزت لنا هؤلاء الطلاب المتفوقين.

وعلى هامش الاحتفالية كرم المحافظ"د.محمد هاني غنيم"المهندس أشرف رشادالأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ،حيث أهداه درع المحافظة ، تقديرا للدور المجتمعي التى ينتهجها الحزب ، لدعم جهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين

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