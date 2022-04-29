حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 29-4-2022

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة سيكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على الأنحاء كافة.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الجمعة على مختلف المحافظات، فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 37 للعظمى والصغرى 23

الإسكندرية 35 للعظمى والصغرى 18

بورسعيد 32 للعظمى والصغرى 18

شرم الشيخ 26 للعظمى والصغرى 25

كاترين 30 للعظمى و الصغري 18

السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25

شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 24

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 27

