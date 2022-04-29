توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 28-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 29- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، لكن عليك بتنظيم جهودك.

عاطفيا: تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

برج الثور

مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق ولا تعطِ الثقة بسهولة لتتفادى الوقوع في أخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تقاوم التوتر في تعاملك مع من حولك، وحافظ على السرية والكتمان، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج الجوزاء

مهنيا وعائليا: القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

عاطفيا واجتماعيا: قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأحباب وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

برج السرطان

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

برج الأسد

مهنيا وماليا: تميل للمعرفة ولزيادة معلوماتك ويساعدك ذلك على التطور وقد تحقق مكاسب مهمة.

صحيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء

برج العذراء

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. الوقت مناسب للتخطيط للمستقبل، ولتنظيم أفكارك جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: رغم التشوش.. تنظيمك لأفكارك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

برج الميزان

عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا تمهّل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما واهتم بصحتك.

مهنيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم وفي نفس الوقت يجب أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر.

برج العقرب

عاطفيا وعائليا: تميل للاهتمام بالطرف الآخر وأيضا بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.

مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة في اتجاه صحيح وتثبت قدرتك، فقط انتبه لحقوقك.

برج القوس

مهنيا: الشمس وعطارد داعمان بمنزل العمل وتستطيع أن تثبت قدراتك وتضع نظاما مميزا، وقد تتحرر من بعض القيود.

عاطفيا: رغم التشوش.. انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بأن تبتعد عمّن يثير أعصابك واعمل بدقة.

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس، وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي

برج الدلو

عاطفيا وعائليا: القمر بمنزل العلاقات يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة والأحباب.

مهنيا: اليوم تستطيع أن تلفت الانتباه وتتبع الطرق الدبلوماسية كي تصل لأهدافك



برج الحوت

عاطفيا وعائليا: اهتم اليوم باعتماد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك بمضاعفة تركيزك تجنبا للوقوع في أخطاء.







