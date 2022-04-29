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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا| زي النهاردة.. المقاولون يتعادل مع بطل أوغندا في بطولة أبطال الكؤوس

فريق المقاولون العرب
فريق المقاولون العرب - صورة أرشيفية

شهد يوم الجمعة الموافق 29 أبريل عام 1998،  تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره فريق كمبالا سيتي بطل أوغندا بهدفين لكل منهما.

أقيم اللقاء علي ملعب ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر في ذهاب دور ال 16 لبطولة أبطال الكؤوس.

مجدي درويش وحمدي نوح تقدما لحامل اللقب الذي ارتدي الزى الأبيض للمرة الاولي في الدقيقتين 28 و 32 من الشوط الاول.

والضيوف باغتوا أصحاب الارض بهدفين مفاجئين هزا شباك الكاميروني بل أنطوان في الدقائق العشر الاخيره من الشوط الثاني.

ليصبح موقف بطل الدوري المصري والبطولة السابقة و الذي بالغ مسئولوه في الاحتفالات قبل المباراه مما أدي لتأخيرها نصف ساعه عن موعدها غاية في الصعوبة قبل لقاء العوده الذى أقيم بعد أسبوعين.

جاء تشكيل فريق المقاولون العرب في هذه المباراة على النحو التالي:

جوزيف انطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / نبيل عمار / علاء عبد الحفيظ / سعيد الشيشيني/ كريم عبد الرزاق تانكو / مجدي درويش / عبودة / حمدي نوح / ناصر محمد علي

المقاولون حمدي نوح أبطال الكؤوس الدوري المصري كمبالا سيتى

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