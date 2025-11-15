أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 15-11-2025 في مصر

نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المُعلَن دون إضافة المصنعية، سواء لأسعار البيع أو الشراء.

سعر الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المتداولة، إذ بلغ سعر البيع 6265 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 6230 جنيهًا.

وجاء عيار 22 عند سعر بيع 5740 جنيهًا، وسعر شراء 5710 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

أما عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – فقد سجل سعر بيع 5480 جنيهًا، وسعر شراء 5450 جنيهًا.

وسجل عيار 18 سعر بيع 4695 جنيهًا، وشراء 4670 جنيهًا.

وفي الفئات الأقل، بلغ سعر عيار 14 نحو 3655 جنيهًا للبيع، و3635 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 سعر بيع 3130 جنيهًا، وشراء 3115 جنيهًا.

وسجلت الأونصة الذهب في السوق المحلي سعر بيع بلغ 194795 جنيهًا، مقابل 193730 جنيهًا للشراء، بينما استقرت الأونصة عالميًا عند 4093.33 دولار.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة 43840 جنيهًا للبيع، و43600 جنيه للشراء.

وتعكس هذه الأسعار متوسطات السوق خلال تعاملات اليوم، وقد تختلف بنسب طفيفة بين محل وآخر وفقًا لنسب المصنعية وتكاليف التشغيل.