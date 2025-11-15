قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 15-11-2025 في مصر

محمد صبيح

نستعرض سعر جرام الذهب في محلات الصاغة في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المُعلَن دون إضافة المصنعية، سواء لأسعار البيع أو الشراء.   

سعر الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المتداولة، إذ بلغ سعر البيع 6265 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 6230 جنيهًا.

وجاء عيار 22 عند سعر بيع 5740 جنيهًا، وسعر شراء 5710 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

أما عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – فقد سجل سعر بيع 5480 جنيهًا، وسعر شراء 5450 جنيهًا.

وسجل عيار 18 سعر بيع 4695 جنيهًا، وشراء 4670 جنيهًا.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246265 جنيهًا6230 جنيهًا 
عيار 225740 جنيهًا5710 جنيهات 
عيار 215480 جنيهًا5450 جنيهًا 
عيار 184695 جنيهًا4670 جنيهًا 
عيار 143655 جنيهًا3635 جنيهًا 
عيار 123130 جنيهًا3115 جنيهًا 
الاونصة194795 جنيهًا193730 جنيهًا 
الجنيه الذهب43840 جنيهًا43600 جنيه 
الأونصة بالدولار4093.33 دولار

وفي الفئات الأقل، بلغ سعر عيار 14 نحو 3655 جنيهًا للبيع، و3635 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 سعر بيع 3130 جنيهًا، وشراء 3115 جنيهًا.

وسجلت الأونصة الذهب في السوق المحلي سعر بيع بلغ 194795 جنيهًا، مقابل 193730 جنيهًا للشراء، بينما استقرت الأونصة عالميًا عند 4093.33 دولار.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة 43840 جنيهًا للبيع، و43600 جنيه للشراء.

وتعكس هذه الأسعار متوسطات السوق خلال تعاملات اليوم، وقد تختلف بنسب طفيفة بين محل وآخر وفقًا لنسب المصنعية وتكاليف التشغيل.

