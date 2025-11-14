رمضان 2026 .. محمد سيد بشير ينشر بروفات مسلسل الست موناليزا لـ مي عمر

يجتمع المؤلف محمد سيد بشير مع أبطال وصناع مسلسل "الست موناليزا" بطولة النجمة مي عمر، وذلك من أجل البروفات ووضع اللمسات النهائية وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي ، استعدادًا لبدء التصوير قريبًا والمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2026.

وشارك بشير صورة من بروفات المسلسل على انستجرام، التي جمعته بكل من: مي عمر، وفاء عامر، شيماء سيف، أحمد مجدي، جوري بكر، المخرج محمد علي.

كما حمس الجمهور لانتظار المسلسل، الذين يعكفون على تحضيره على قدم وساق،

قائلًا: الست موناليزا .. رمضان 2026 إن شاء الله.

الجدير بالذكر أن مي عمر على موعد مع النساء لتفجير قضية هامة تخصهن بتوقيع المؤلف محمد سيد بشير، كما تحرص على تقديم دور مختلف عما قدمته تمامًا على مدار السنوات الماضية بحبكة درامية ستشعل حماس الجمهور حلقة تلو الأخرى، وذلك في إطار اجتماعي على مدار 15 حلقة.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

نافس المؤلف محمد سيد بشير في الماراثون الرمضاني الماضي 2025، مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة"، وحققا نجاحًا كبيرًا من خلاله على مدار 15 حلقة، وذلك تحت قيادة المخرجة شيرين عادل، وشارك به العديد من الفنانين منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني.

كما شارك مؤخرًا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ومشاهدة العروض المسرحية وتقييمها مع كبار الصناع في مصر والوطن العربي الذي وصل عددهم في اللجنة إلى 50 عضوًا ما بين المنتجين والمخرجين والمؤلفين.