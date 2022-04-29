حملة لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه أثناء غسيل السجاد بسوهاج

قبل عيد الفطر

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه في إطار الحفاظ على مياه الشرب وخاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك المواطنين قبل عيد الفطر المبارك، وفقا لتصريحات المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأشار أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان الحملة ضمت مجموعة انشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع المجلس القومى للمراة ومنطقة سوهاج الازهرية وكذلك من خلال سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من الاسراف فى المياه فى الاعمال المنزلية خلال الفترة التى تسبق عقد الفطر المبارك.