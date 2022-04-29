تضامن الشرقية: توزيع ملابس العيد على أبناء مؤسسة تربية البنين والبنات

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وذوي الهمم تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

أوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي قيام مؤسسة المهندس شوقي محمدين الخيرية للتنمية بالتعاون مع المديرية بتوفير 122 قطعة ملابس جديدة ( كسوة العيد ) تم توزيعهم علي 23 بنت و 38 ولد من أبناء مؤسسة تربية البنات والبنين بالزقازيق وذلك بمعدل قطعتين لكل منهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم وابتهاجاً بحلول عيد الفطر المبارك.