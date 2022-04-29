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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الخلاف على كلب.. شاب يقتل آخر بطعنة نافذة في الطالبية

صدى البلد

لقي شاب مصرعه بطعنة نافذة في البطن بسبب الاختلاف علي سعر بيع كلب، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بين الاثنين أسفرت عن سقوط قتيل بمنطقة ترسا التابعة لقسم الطالبية، تم ضبط المتهم وإخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

 

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب بمقتل شاب في مشاجرة بالطالبية. 

 

وانتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب، وتبين نشوب مشاجرة بين شابين بسبب الاختلاف في سعر بيع كلب فقام أحدهما بطعن الآخر طعنة اردته قتيلا في الحال. 

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية من إلقاء القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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