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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشاير العيد.. رائحة العيش الشمسي والفايش والبسكويت تملأ شوارع الوادي الجديد.. صور

العيش الشمسي
العيش الشمسي

تقبل ربات البيوت في واحات  الوادي الجديد، وخاصةً في العشر الأواخر من رمضان على صناعة العيش الشمسي والمخبوزات  مثل الفطائر والفايش والبسكويت وتملأ  روائح المخبوزات  كالعيش الشمسي والبسكويت  الشوارع والحواري  حيث لا يخلو منزل هده الايام  من رائحة الخبيز .

حيث تحرص جميع العائلات والأسر الواحاتية على وجودهم كأساسيات على المائدة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

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تقول الحاجة  ام سعد من أهالي بلاط  بالوادي الجديد، إن أهم ما يميز قرى الوادي عن غيرها وخاصة في الاحتفال بعيد الفطر، هو تجهيز العيش الشمسي، والفايش والفطائر والبسكويت والتي توزع  كرحمات على المقابر خلال أيام العيد.

وأوضحت  أم سعد  الطريقة التي يعد بها الخبز البلدي، حيث تقوم بخبز العيش مع الأهل، خاصة في تلك الأيام قبيل عيد الفطر لإعداد الولائم والعزومات خلال أيام العيد.

وأشارت إلى أن أهم الأشياء التي يجب أن تحويها العزومة وجود العيش البلدي والفايش على المائدة طوال أيام العيد.

وأضافت أن العيش الشمسى يعتبر موروثا عن الأجداد من سكان الواحات الأصليين، حيث إنه يتم وضع العجين قبل دخوله الفرن في الشمس لمدة لا تقل عن ساعة ثم يتم وضعه في الفرن حتى ينضج ليخرج بعدها طازجا وجاهزا للأكل، أما مخبوزات الفطائر فتعد خصيصًا لتوزيعها على المقابر كرحمات على أرواح الأموات خلال أيام العيد، حيث يقوم الجميع بزيارة المقابر في أيام العيد.

من جانبها أوضحت أم يوسف ربة منزل أنها تحرص على إرسال الخبز البلدي للجيران وهى عادة يقوم بها أهالي الواحات فيما بينهم يتبادلون المخبوزات والعيش الشمسي لاستخدامه في الفتة، فضلا عن توزيع الفطائر كهدايا  للأطفال خلال أيام العيد.

وأضافت أن العيش الشمسي يستخدم في الأفراح والمناسبات التي تكثر في الواحات خلال الأعياد، حيث يتبادل الأهل والجيران العزومات فيما بينهم، والواجب عند أهل الواحات عبارة عن هدية ترسل للجيران، وخاصةً الذين لديهم مناسبة أو فرح والواجب يتكون من العيش الشمسي والفايش بجانب عدد من كيلوات السكر والمكرونة وباكو أو اتنين شاي والسمن البلدي ودقيق وجبن بلدي، وهذه المواجب ترد في أي مناسبة.

وذكر  محمد سيف متخصص في علم الأغذية، أن العيش الشمسي له فوائد كثيرة بخلاف أي مخبوزات أخرى، حيث يساعد على بناء الجسم ويمده بالسعرات، الحرارية وفيتامينات ومعادن، ويمنع فقر الدم وينقيه، وله دور فعال في وجود عنصر طبيعي نشط في حبوب القمح الكاملة، يملك القدرة على قتل خلايا السرطان من خلال خصائصه المضادة للأكسدة والقاتلة للأورام السرطانية، وهو ما لا يتوافر وجوده في المنتجات المعالجة.

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مخبوزات العيد (1)
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مخبوزات العيد (2)
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مخبوزات العيد (3)
مخبوزات العيد (4)
مخبوزات العيد (4)
مخبوزات العيد (5)
مخبوزات العيد (5)
مخبوزات العيد (6)
مخبوزات العيد (6)
مخبوزات العيد (7)
مخبوزات العيد (7)
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