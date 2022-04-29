تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة في الوادي الجديد استعدادا لعيد الفطر.. صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من تجميل الشوارع وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات في كافة أنحاء المحافظة، لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتكون متنفسًا حضاريًا يستوعب إقبال المواطنين، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأعياد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
ووجهت المحافظة دعوة للمواطنين بالاستمتاع بالأجواء في الحدائق والمتنزهات العامة خلال عطلة عيد الفطر، مع أهمية الحفاظ على المرافق العامة والاعتناء بالنظافة، وشددت المحافظة، في بيانها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والضوابط والإرشادات العامة.
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ومن جانبه شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة المعنية، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن الواحاتي، ومتابعة الأعمال القائمة ونسب ومعدلات الإنجاز بها والتي تستهدف الحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.