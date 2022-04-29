رامز جلال يتغزل فى ميساء مغربى: عود البطل

حلت الفنانة المغربية ميساء مغربي ، ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم رامز جلال، والمُذاع على قناة "إم بي سي مصر" .

وسخر رامز جلال من ميساء مغربى،قائلا:" الست دى راشقه فى اى شغلانه، ومش عارفين موهبتها أى، وطريقها للشهرة الترندات".

وعاد رامز وتغزل فى ميساء مغربي قائلا:" اى الخدود دى، أى عود البطل دا".

التصوير والضيوف

شملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

