ميساء مغربي لـ رامز: ربنا يحنن قلبك على اللي يقع في إيدك

حرصت الفنانة المغربية ميساء مغربي، علي مشاركة جمهورها صورة لها من برنامج «رامز موفي ستار» بعد وقوعها ضحية رامز فى برنامجه الجديد، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشرت "ميساء " صورة لها بعد ظهورها مع رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» وعلقت " ‏من المدينة المنورة ربنا يهديك يا رامز ويحنن قلبك على اللي يقع ضحية فى ايدك"

وحلت الفنانة المغربية ميساء مغربي، ضيفة على رامز جلال في برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».



يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.