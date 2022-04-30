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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط

النائب ياسر عمر شيبة
النائب ياسر عمر شيبة

قال النائب ياسر عمر شيبة، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، بشأن إيرادات ملاعب مراكز الشباب بمحاظفة أسيوط.
وأضاف النائب ياسر عمر شيبة، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أنه تم إنفاق أموال طائلة على ملاعب مراكز الشباب بمحافظة أسيوط، لكن سوء تصرف في إدارة تلك الملاعب.
وأشار، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أن إيرادات الملاعب لا تتناسب مع حجم الأموال التي أنفقت لتأسيس تلك الملاعب، وهذا يمثل تقصيرًا من قبل الإدارات المختصة بتلك المنشآت الرياضية.
وطالب النائب من وزير الرياضة ومدرية الشباب والرياضة بفتح تحقيق في الأمر، خاصة وأن الملاعب يتم تأجيرها بمبالغ جيدة ولا تتوقف معظم اليوم.
 

محافظة أسيوط مراكز الشباب مجلس النواب البرلمان وزير الرياضة

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