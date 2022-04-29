صلاح عبدالله ناعيًا عزت بدران: يارب عوّضه عن معاناته بالدنيا بجنة الخلود

نعى الفنان صلاح عبدالله الفنان الراحل عزت بدران الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وكتب عبدالله، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر: "أرجوكم فى هذه الساعة الطيبة المباركة الفاتحة والدعاء للفنان الطيب الأصيل الجميل عزت بدران".

وتابع: "يا رب بكرمك وعفوك ورحمتك عوضه عن معاناته فى الدنيا الفانية بجنة الخلود وارزق أسرته الصبر وإمنحهم رضاك يا الله".





رحل اليوم الجمعة، عزت بدران، بعد صراع مع المرض ونعت نقابة المهن التمثيلية رحيل الفنان عزت بدران، والمقرر تشييع جنازته غدًا السبت عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

الراحل شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها مسلسل قابيل، لآخر نفس، الأب الروحي، كفر دلهاب، دموع في عيون وقحة، الجماعة.