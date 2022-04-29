الاختيار 3 الحلقة 28.. أبو منير يخطط لعملية انتحارية في معسكر "101"

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3، التي حملت اسم “30 يونيو” جهود قوات الأمن في المخابرات العامة والحربية في متابعة مخططات الإرهابيين في سيناء والعناصر الأجنبية الموجودة في القاهرة لتنفيذ أجندات خارجية.

في الوقت نفسه اكتشف العقيد مصطفى مخطط أبو منير لإسراء، وهو تنفيذ عملية انتحارية في معسكر الكتيبة 101، التي زارته من قبل بتكليف منه لتقديم بلاغ وإخباره بتفاصيل المكان.

وهيأ العقيد مصطفى بمساعدة طبيبة نفسية “إسراء” للتعامل مع الأفكار الجهادية والخطوات التي سيتبعها أبو منير لإقناعها بتنفيذ العملية.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.